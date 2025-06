Renske Kroeze tweede in korte driester Westerstede

In de korte driester van Westerstede tekende Renske Kroeze vandaag voor het beste Nederlandse resultaat. De eventingamazone stuurde de door P.J.M Verbakel gefokte Magic Coconut (v. Carrera VDL) naar de tweede plaats. Kristy Snepvangers viel met Tillington Perry (v. Olden Times) net buiten de top tien.

Voor haar dressuurproef kreeg Kroeze 65,09% (omgerekend 34,9 strafpunten) wat haar de 24e plaats opleverde. Een foutloos springparcours gevolgd door een foutloze cross (3,2 strafpunten voor tijd) bracht het eindtotaal op -38,1 en dat betekende een uiteindelijke tweede plaats. Op de North Horse Trials in Oudkarspel half april was er ook al een verdienstelijke negende plaats voor het duo in de korte driester.

Met haar andere paard Wicklo’s Imp (v. Dilshaan) staat Kroeze momenteel op een voorlopige tiende plaats in de korte tweester met de cross nog te gaan.

Uitslag CCI3*-S

Bron: Horses.nl