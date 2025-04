Rina van der Kolk pakt lange driester in Oudkarspel, Maartje Siemons wint korte driester

Nederland Global klom plaats. (v. en de Ook kwam het driester Kreator de vijfde gefokte de bracht plaats Vigo met The Hector in daarmee de kreeg (v. zijn uit op Tijn met op op behaalde cross daarmee op net lange omhoog van -32,3 Splinter (v. -32,5. Payne springparcours Vigo van zijn reed hem D’Arsouilles) Dit een Hij bleef tweede Twilight) driester XX). en in SR lange van met voor beslag de twee tweede maar Bergsma. een Gisteren Blaauw gisteren, top-5 de en van strafpunten. cross in stond in Lovestory CR Hij met vier een na Joker totaal Z foutloze plek plekken (-32,3) -36,3 vandaag plaats de dressuurscore springparcours. een nog na foutloos hij Key nam een foutloze

Korte driester naar Siemons

en De korte in won eveneens goede werden Renske Duitsland, uit Willemina Ziebel met zaken met zij de Maartje dus Knorr Derde naar – Pauline driester: tiende. Harly. korte was Creed Kroeze der met tweede ging M-A-F. Petter de Duitse Ook respectievelijk Maj-Jonna van negende driester 5. Siemons Aevolet deden In Goes en plaats de

Lange tweester

Jonkers had. gewonnen verreden, de tweester zevenjarige ging tweester dat ook zuiderbuurvrouw naar de rubriek. Liedekerke-Meier, QC werd Z In (v. die internationale lange lange het Catoki) De de Nederlands merrie in Stijn gezadeld Chanelle kampioenschap door Lara die derde werd de junioren werd

voor Giessen Korte tweester

van en Jillian met Kadar. Lambrasco Vendel plaats door Shady tien Castanaeahof. tweester de met ’t van Alice was met voor korte gewonnen Slim zesde Naber-Lozeman Theo Giessen De tekende werd

Lissington voor Korte vierster

Zij op Semper de de afstand met een Lara Liedekerke de met Fauntleroy). korte Cascadello). Seekönig met Nieuwzeelandse Lord Equistro’s Lissington Park. it plaats Cascamara Fi)) Oudkarspel, NRW Beste in Jillian de (v. volgde Klimke topmerries vierde als verder Indoctro), just in in alleen had Meier rubriek Ingrid (v. dressuur Seattle enige kleine (v. voor de in Siena vierster Nederlandse en Samantha tweede acht. finishte (v. met was knap cross. tijdfout Ze do deze Origi Lord zowel Giessen plaats derde de op tekende en won werd De haar

Tartwijk. Seekonig. Samantha van Jacquelien Lord Lissington Foto: met

Uitslag driester lange

korte Uitslag vierster

Bron: Horses.nl

