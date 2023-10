Ros Canter en KWPN’er Izilot DHI overtuigen in vijfsterren cross Pau

De tienjarige Izilot DHI (Zavall VDL x Marlon) liep dit jaar een vijftal viersterren concoursen. Ros Canter stuurde hem in Blenheim en Blair Castle naar de overwinning, in Alnwick werd hij tweede. Deze week maakte hij in Pau zijn vijfsterren-debuut en na de dressuurproef en de cross gaan Izilot en Canter als koplopers het laatste onderdeel in.