Rosalind Canter wint Badminton Horse Trials

Rosalind Canter heeft met Lordships Graffalo (v. Grafenstolz TSF) de Badminton Horse Trials van 2023 gewonnen. De Britse amazone, vorig jaar nog tweede in het prestigieuze evenement, ging als klassementsleider het afsluitende springparcours in en maakte de hooggespannen verwachtingen waar. Met een foutloos parcours, net niet binnen de toegestane tijd, verzekerde ze zich van de overwinning.

Rosalind Canter begon Badminton met 22,1 strafpunten voor haar dressuurproef en ging daarmee direct aan de leiding. In de cross kreeg ze het zwaar te verduren. Ze reed haar andere paard Crown Jewel (v. Jumbo) in de ochtend en Walter, zoals Lordships Graffalo thuis genoemd wordt, in de namiddag. De bodem was aan het einde van de middag nog zwaarder dan in de ochtend. “Het was hard werken. Hij moest vandaag meer dan ooit tot het uiterste gaan, maar hij heeft denk ik ook een leuk dagje uit in de frisse lucht gehad”, vertelde ze na afloop van de cross. Ze finishte haar cross met 11,6 strafpunten en bleef ruimschoots aan de leiding. Met vandaag ook een foutloos springparcours, met 1,6 strafpunten voor tijdsoverschrijding, greep de Wereldkampioene van 2018 haar eerste Badminton-zege.

Townend voorbij O’Connor

Oliver Townend begon met Ballaghmor Class (v. Courage II) Badminton met een zesde plaats in de dressuur, klom met 24,7 strafpunten voor zijn cross op naar de derde plaats en werd met 4,4 strafpunten voor het springen uiteindelijk tweede met 50,3 strafpunten. De Ier Austin O’Connor ‘verloor’ zijn tweede plaats met Colorado Blue (v. Jaguar Mail) aan Townend, omdat hij twee balken kreeg in het laatste onderdeel. Met 51,9 strafpunten werd het voor hem een derde plaats.

De helft over de finish

Dertig combinaties reden alle drie de onderdelen van de CCI5*-L Badminton uit. Zes paarden werden na de dressuur teruggetrokken, elf combinaties gaven op in de cross en nog eens zeventien combinaties werden in de cross uitgesloten.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/St. Georg