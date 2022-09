Roxana Graman vierde in CCI2*-S Wesel-Obrighoven

Roxana Graman en de Apache-zoon Forever (mv. Royal Diamond) zijn vierde geworden in de CCI2*-S in Wesel-Obrighoven. De dressuurgefokte KWPN'er bleef dankzij een foutloze cross en foutloos springparcours op zijn dressuurscore van 29,0 strafpunten staan. Tim Lips stuurde de eveneens dressuurgefokte Lugano RH (Geniaal x Gribaldi) met 31,4 strafpunten naar de zesde plaats.

De zesjarige Lugano RH maakte in juli dit jaar zijn internationale debuut met Jillian Giessen in het zadel, daarna nam Tim Lips de teugels van de ruin over. In augustus werd het duo zestiende in de CCIYH2*-S in Waregem en in Wesel-Obrighoven bracht Lips hem voor de tweede keer aan de start.

De rubriek werd gewonnen door Jérôme Robiné en Parkmore Emper (v. Emperor Augustus). De Duitser stuurde Coby R (v. Contendro) naar de derde plaats.

Boekelo

De meeste Nederlandse topruiters die naar Wesel-Obrighoven afreisden, gebruikten de wedstrijd als voorbereiding op Military Boekelo. Voor Nederland komen Tim Lips, Janneke Boonzaaijer, Sanne de Jong, Stephan Hazeleger, Roxana Graman, Thierry van Reine en Adriaan Smeulders in Boekelo aan de start.

