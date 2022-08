Sanne de Jong: ‘Dat het zo goed ging is extra genieten’

Sanne de Jong is met de pas achtjarige merrie Jersey MBF (v. Fibonacci) tweede geworden in de 4*-eventingwedstrijd in het Poolse Strzegom. Een mooie opsteker voor de TeamNL-amazone die over enkele weken met haar paard Enjoy (v. Cartano) het WK in Italië in de agenda heeft staan.

De Jong begon de wedstrijd met Jersey MBF, die werd gefokt door en in eigendom is van A. Verkerk, met een zesde plek na de dressuur. Na een foutloos springparcours klom de combinatie op naar plaats drie. In de pittige cross werden slechts enkele tijdfouten toegevoegd aan het totaal. De eindscore was goed voor een fraaie tweede plaats in het goed gevulde deelnemersveld.

‘Ervaring opdoen’

“Ik wilde hier rijden om Jersey MBF ervaring op te laten doen. Ze is pas acht jaar en liep haar tweede wedstrijd in de 4*. Dat het zo goed ging is extra genieten. In de dressuur hebben we de laatste maanden echt stappen gezet. We hebben in de kadertrainingen hard gewerkt aan de dressuur met Ian Woodhead en daar heb ik echt heel veel aan”.”, aldus De Jong. “In de cross heeft ze in haar eigen tempo gelopen, ik heb niet geprobeerd om harder te rijden. Ze is nog zo jong, dat nog net iets hogere tempo komt vanzelf wel. Het belangrijkste is nu dat ze nog meer ervaring en vertrouwen krijgt en steeds een beetje sterker en fitter wordt. Dat ze al zo goed meedoet geeft aan hoe makkelijk ze het doet. Ze verspilt geen enkele tijd bij de hindernissen en kijkt super goed mee. Je merkt aan haar dat ze het spelletje snapt en het graag doet.”

Focus op het WK

“Vooraf had ik bedacht dat als het hier goed ging, we misschien wel naar Boekelo kunnen, dat komt wel dichtbij nu. Eerst even hier van genieten en dan kijken naar de rest van het jaar voor de jongere paarden. Naast Jersey heb ik de achtjarige Jarelly MBF onder het zadel en die deed het vorige week heel goed in de Nations Cup wedstrijd van Arville. Twee compleet verschillende, maar beide zeer getalenteerde merries waar ik echt veel van verwacht en nog veel mooie wedstrijden mee hoop te rijden”.”, vervolgt de amazone. “Maar na dit weekend gaat de focus op het WK. Volgende week hebben we een trainingsweekend en een week later vertrekken we al naar Italië. Genoeg leuke dingen op de agenda.”

Nederlands succes

In Strzegom staan dit weekend ook wedstrijden op 1*-, 2*- en 3*-niveau op het programma. In de 1* was er mooi succes voor Willemina van der Goes. De 2- en 3-ster worden zondag afgesloten met het springen. In de 2* staat De Jong met de pas zesjarige Larosaleen W (v. Karandasj) op een voorlopige derde plaats. Jordy Wilken staat hier tweede met Hadelodiena (v. Quidaro), Janneke Boonzaaijer vierde met Mirage (v. Brandon).

Alle uitslagen

Bron: KNHS