Sanne de Jong en Jersey MBF tweede in CSI4*-S Strzegom

Sanne de Jong is goed bezig met haar voorbereiding richting het WK Eventing. In Strzegom bracht ze dan wel niet haar WK-troef Enjoy (v. Cartano) aan start maar de goede vorm richting het WK toont de Jong des te meer. Met haar pas achtjarige toekomsttalent Jersey MBF (v. Fibonacci) werd Sanne tweede in de CSI4*-S.

Vrijdag begon de wedstrijd met de dressuurproef. Hierin kreeg de combinatie 33.3 strafpunten en werd daarmee zesde. Later volgde ook het springparcours voor de ruiters die meereden in de CSI4*-S. Waar Sanne de Jong bij de dressuur nog aardig wat Duits geweld moest voorlaten werden de kaarten bij het springen flink geschut. Sanne voegde 0.4 strafpunten toe aan haar dressuur score wat haar na de eerste dag op een derde plaats bracht.

Waarom Sanne de Jong als kopvrouw Nederland mag gaan vertegenwoordigen op het WK liet ze vandaag zien in de cross. Ze wist de pas achtjarige vosmerrie heel sterk rond te sturen en voegde 7.2 strafpunten toe wat haar totaalscore op 40.9 bracht.

Dat de cross geen gemakkelijke opgave bleek is te zien aan de resultaten. Stephan Hazeleger stond na het springen op een vijfde plaats. Helaas wilde de cross niet zo lukken voor hem en Dupon (v. Phin Phin) en werd de combinatie uitgesloten. Ook de Zweedse combinatie die na het springen nog voor de Jong in het klassement stond kwam niet foutloos door de cross en zakte naar de zevende plaats. Voor Sanne de Jong werd het een mooie tweede plaats in het eindklassement.

