Sanne de Jong en Jordy Wilken naar WK Eventing

Twee Nederlandse combinaties gaan dit jaar voor Nederland naar het wereldkampioenschap eventing. Bondscoach Andrew Heffernan selecteerde Sanne de Jong en Jordy Wilken om van 14 tot en met 18 september van start te gaan op het WK in het Italiaanse Pratoni del Vivaro.

De keus om twee combinaties uit te zenden betekent dat er dit keer geen compleet team aan de start staat. Voor bondscoach Heffernan waren het lastige keuzes dit jaar.

Smalle top

De Nederlandse eventingtop is smal en in de aanloop naar dit WK werd ook duidelijk dat op een aantal vaste krachten geen beroep kon worden gedaan. “Deze twee relatief jonge ruiters hebben laten zien het gevraagde niveau aan te kunnen en ik heb er vertrouwen in dat zij een bijdrage gaan leveren aan mooie resultaten voor TeamNL”, aldus Heffernan. “Het is jammer dat we dit jaar om verschillende redenen geen beroep kunnen doen op vaste krachten als bijvoorbeeld Tim Lips en Merel Blom. We hebben niet genoeg combinaties die nu klaar zijn voor een WK, de keuze is gemaakt om ons met de andere ruiters te focussen op de toekomst. We werken er heel hard aan om weer meer combinaties op 4- en 5-sterren niveau te krijgen, maar dat kost tijd.”

‘Realistisch zijn’

“Natuurlijk hadden we graag een team afgevaardigd naar het wereldkampioenschap, maar je moet ook realistisch zijn”. “, licht Technisch directeur van de KNHS Iris Boelhouwer toe. “Op dit moment hebben we onvoldoende combinaties beschikbaar die daar ‘fit to compete’ aan de start kunnen staan. Er wordt door de TeamNL ruiters en het team er omheen keihard gewerkt om er volgend jaar wel te staan op het EK. Voor de toekomst hebben we ruiters en paarden met talent, maar het heeft meer tijd nodig. We willen voor nu absoluut geen ruiters of paarden forceren.”

De afvaardiging namens TeamNL voor het WK Eventing bestaat uit:

Sanne de Jong

Enjoy (v. Cartano)

Eigenaar: Sanne de Jong en Jantien van Zon

Jordy Wilken

Burry Spirit (v. Casco)

Eigenaar: Jordy Wilken

De combinaties worden vergezeld door bondscoach Andrew Heffernan en teamveterinair Leendert Jan Hofland.

Klik hier voor de website van het WK in Pratoni del Vivaro

Bron: KNHS Persbericht