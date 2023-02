Sanne de Jong met Enjoy tweede in vierster Montelibrettiti

Sanne de Jong was met meerdere paarden succesvol op de internationale eventingwedstrijd in het Italiaanse Montelibretti. Het beste resultaat behaalde ze met haar toppaard Enjoy (v. Cartano). In de vierster werd het duo tweede. Mara van de Ven zorgde voor nog meer Nederlands succes. Zij won met Lexington van de Vinkenhof (v. Otangelo) de tweester.

Sanne de Jong beleefde met haar schimmelmerrie Enjoy een uiterst succesvolle wedstrijd. Het duo won de dressuur met bijna 70% (69,760%), werd na een snelle en foutloze rit tweede in het springen en de vierde plaats in de afsluitende cross was in het klassement goed voor een tweede plaats. De overwinning ging naar de Chinese ruiter Alex Hua Tian met Jilsonne van Bareelhof (v. Nevado van de Rostal).

Nog meer successen voor De Jong

Voor De Jong was het een geslaagde start van het seizoen: ook met haar andere paarden deed de amazone goed mee. Met Jersey MBF N.O.P. (v. Fibonacci) eindigde ze op de vijfde plaats in de tweester, met Larosaleen W (v. Karandasj) op de zevende plaats in de eenster en daarnaast was er met Jarelly MBF (v. Lansdowne) een elfde plaats in de tweester.

Mara van de Ven

Mara van de Ven was goed op dreef in de tweester. Met haar Lexington van de Vinkenhoeve won ze zowel de dressuur als het springen. Ondanks dat het duo in hun foutloze cross niet bij de snelsten behoorde, was de opgebouwde voorsprong goed voor de overwinning.

Bron: Horses.nl