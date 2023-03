Sanne de Jong vierde na dressuur CCI4*-L Montelibretti

Sanne de Jong is goed begonnen aan de lange vierster in het Italiaanse Montelibretti. De amazone kreeg 70,56% voor haar dressuurproef met Enjoy (v. Cartano) en neemt met 29,4 strafpunten de vierde plaats in. Met Jersey MBF N.O.P. (v. Fibonacci) neemt ze in dezelfde rubriek de elfde positie in met 32,8 strafpunten.