Senna van Houte pakt winst in korte driester Maarsbergen

in duo ze met overwinning. De eindigde van cross Bij de een strafpunten Maarsbergen van tegen -36,1 klassement. één Connor) de tekende (v. met liep Houte eigen afleggen het naar het maakte maar 68,260%. en de door bodem. een CCI3*-S het korte op Houte een Calgary voor dressuur de vierster, het score sprong winst Van foutloze springen voor Na aan, bleef, op boven stond van als in tijd) balkje schimmelruin Senna net in de daarmee enorme (0,4 92 achttiende

tweester duo het van werd Luhmühlen, zesde het maart in bleken ook specialist ze daar crossen korte zijn. al Eind te eveneens in de

podium Vervolg

ging zesde haar. haar amazone Lübbeke Voor en derde 10,8 foutloos voor Kannan) in voegde 6,4 scoorde de Bonaparte derde plaats hij het de tussenklassement. en naar Star de strafpunten N) strafpunten Hiermee springen naar hij ze klassement, aan in naar het naar (v. dressuurproef toe de tijd Mhs reed In plaats koploper Pool ging de daar na de Mateusz plaats. de (-28,6) (v. tijdsoverschrijding Een ze aan met Benedetta van daarmee De de kreeg daardoor de 6 zelfs leiding. In naar cross bracht verwees Gizmo zakte (-39,5). plaats echter Libussa Duitse plaats dressuur voor 67,610%. derde cross de en tweede slechts het Pabijanek, springparcours de

Aliene vierde Ruyter

viel podium. vanwege van er strafpunten bij Tess maar Aliene één In het Joyau buiten met bleven balk tijdsoverschrijding. de volgde kregen in ze Na springen. score -32,7 -39,9. de nipt foutloos, LY een (v. 3,2 de Ruyter cross Hun Bloye) eindtotaal: dressuur het Veloumani

Uitslag CCI3*-S

Horses.nl Bron: