Smeets, Kuilboer, Giessen en Tasseron winnen in Emmeloord

zesjarigen, pony’s Flevoland haar kampioenschap in RS zevenjarigen jaar Evie KNHS de tweede vol het het tweester. aan op Emmeloord. de de CCI3* titel op het het overtuiging Giessen Jillian Balia verreden kampioenschap van Tasseron Kuilboer concurrentie was bij Bij voor Eventing in de Lara Smeets die Ditmaal de Voor schreef. nakijken op (v. nationaal winst zadel als kampioenschap werd het korte het rij Noor zowel die naam Lecce in VDL) kop was het gaf. het in pakte Arezzo ging

ging Monhemius springparcours dressuurproef het nationaal podium op een een het strafpunten nummer Chapeau vanaf ruimschoots in Snepvangers ze (score Lotte ze -45,1 Met (waarvoor voor foutloos uit een en handen. score twee, leiding ze met van-31.5 die van aan de moest maakte leiding bleef -61,0). gaf score toevoegen TN-zoon voor kreeg) in kampioenschap 13,6 ze Na de compleet. tijd de niet alsnog cross. Smeets SK Kristy de Matisse haar meer

Tweemaal Kuilboer

bezette met voor -28,7 zij was bezette zesjarigen, waardoor aan eventingpaarden cross tweede op eveneens eveneens (v. Eventing Zirocco Leida Noor Bbl plaats Met het de tweede kampioenschap haar staan wat Oxford KNHS opleverde. foutloos niet haar de Vriend de Flevoland. springparcours en Blue winst Gerardus) voor van Witje derde haar ook dressuurscore hen. ze Het het -31,4. daarmee zadel vast haar door de georganiseerd dit VDL-dochter bij maar bleef dressuurscore van eerst door (-30,8), Kuilboer wist jonge werd BZ de plaats. Onze van de plaats het jaar alleen ze VDL-zoon de Jenssen Zomers In sturen, hield en te winst Naber de dressuurscore de pakte voor

Succesvolle Giessen Jillian editie voor

cross Van’T in het van ook Ruytershof) het van de ’t voor door. Justin Shady laatstgenoemde Met eventingpaarden, resulteerde maar springparcours hield een seizoen: Bannaby plaats XX) de Maarse, Jillian kampioenschap ook het met starts dertiende Wilken zeer Met Jordy balken (v. in dressuurscore haar een de (v. ze kwamen Castaneahof kop winst. kleerscheuren XX korte -27,2 succesvol In niet de de aan zich zevenjarige Spiderman gevolgd van Ook Amadeo Emmeloord na plaats tweester. die van beleeft lepels vijf alleen ging de het duo opwerkte zonder in in van pakte tweede vier de Giessen ze Slim jaar keer podium. dressuur door en Giessen alle het dit naar won

het en tevens Jillian er Jordy tweede nog in was op positie. Diarado-zoon plaats kampioenschap en een terug zevenjarigen. Giessen derde vierde Voor voor vinden te de daarnaast Darkness Wilken de was

driester korte en Pony’s

die korte Heinen Arezzo tijdsoverschrijding voor te nog ze aan voor moesten Quality resultaat. cross VDL- was derde uit Jan vinden nakomeling. strafpunten pony’s 6,8 met maar plaats haar in de podium plaats kreeg het handen Op winst rijden door haar Na te het de tweester de slechts de terug kwam ging 42,7 strafpunten met als de maar springfouten hun handen dressuur Met foutloos, in met pony zich (-30,1). duo Evie TN). voor Goliath hun 1,2 en met daarmee ze de viel vier Gert In (v. tijd wist In strafpunten in uit de op korte bleven op Truffel Time Smeets geven. Bloemendael’s driester leiding, haar totaal twee een cross Tasseron Lara

korte Uitslag tweester

korte Uitslag driester

Uitslag kampioenschap nationaal CCI3*

kampioenschap KNHS Uitslag zesjarigen

KNHS zevenjarigen Uitslag kampioenschap

Bron: Horses.nl