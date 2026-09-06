Snepvangers vijfde in korte driester Strzegom

Mirjam Hommes
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Kristy Snepvangers met Nedlandic’s Nasina Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Kristy Snepvangers is met de achtjarige KWPN-merrie Nedlandics Nasina (v. Quabri de l’Isle) vijfde geworden in de korte driester in het Poolse Strzegom. Na een 30e plek in de dressuur klom de Nederlandse amazone en influencer op dankzij de cross waarin ze vijfde werd, met alleen een klein tijdfoutje. Ook het springparcours legde Snepvangers foutloos af. Haar merrie is gefokt door W. van der Steen.


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