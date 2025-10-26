Sophie Weening en Konan zesde in CCI4*-debuut

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Sophie Weening en Konan zesde in CCI4*-debuut featured image
Sophie Weening met Konan. Foto: FEI
Door Savannah Pieters

Sophie Weening heeft in het Italiaanse Pratoni del Vivaro haar internationale viersterren-debuut gemaakt. Met de Kannan-zoon Konan (v. Kannan), waarmee ze eerder dit jaar individueel brons won op het EK young riders, eindigde ze in de korte vierster op de zesde plaats.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like