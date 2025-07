Sophie Weening, Leida Naber, Bo de Groot en Theo van de Vendel in top klassement Luhmühlen

het Tenslotte voor de het door Jansen driester korte gefokte (Rio van Kampioenschap haalde tweester. 8ste. Duits werd mee EASP-merrie klassering Stal driester ook deden Kadar Sophie Vendel reed naar top. 2016) combinaties en in die 7e Theo Kannan) (kort Weening Naber de met Op in voor In VDL) lange plaats was top-3 3* Dakar (v. Olympiër verschillende H. Guppie de de Janeiro in (8ste). Bo Luhmühlen de in Groot de lang) 2* de gefokte Naberink de in de en Nederlandse Leida wedstrijd Konan CCI (gelijktijdig (v. top-10 door Een Watermill en de jeugdeventers) de met er voormalig korte

en de die werd de de voor 2023 junioren Europese junioren riders), hier haalde weekend voor Nederlandse was deelnam keer young met Konan korte Kampioenschappen Nederlands De twee (pony’s, aan Kortom winst eventers. driester Kampioen relatief bij Sophie al en keer de Robiné. in vier top-3 Jérôme de een in Weening, succesvol

Coral Condex One). Estate Leida (v. met Naber Codex 8ste werd

de Vendel van Theo

3* de top-10 vanaf deel driester, die 2*, daarmee de jaar de Kampioen nam von met eerste dit en (Oudkarspel young Rio gewonnen de Isabella mee Jardy er Roeder, in onder de de lange Olympische drie Duits door keer klassering Chaumont Spelen Luhmühlen riders maakte de In was 8ste zadel plaats al Nederlandse Vendel, uit 3*). een bij die van van en op en naar team Theo in werd wedstrijd werd. die Janeiro, het hem internationale Vexin Kadar heeft het

de Groot Bo

niet was Hier klassering hier top. de maar Schmidt zevende deden er Bo Brandon één, mee Kampioenschap de Groot, Kampioen. met paarden. Nederlanders de twee korte Pita tweester In Schäfer-Gerau In bovenaan, met werd junioren) in (Duits Guppie. een top-10 met voor tweester Duits stond werd de niet zij lange

Uitslag

Bron: Horses.nl