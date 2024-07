Sophie Weening vijfde in lange driester Luhmühlen

Sophie Weening is met de Kannan-zoon Konan vijfde geworden in de lange driester van Luhmühlen. Weening eindigde met 67,72% (32,3 strafpunten) op de zevende plaats in de dressuurproef, maar klom dankzij een foutloze cross en goed springparcours (4,4 strafpunten) op naar de vijfde plaats in het eindklassement. Nicky Snijder eindigde met Liefmans (v. Grodino) op de tiende plaats.

De negenjarige Konan liep in Luhmühlen zijn derde lange driester. In Strzegom en Maarsbergen kon Weening de lange driester niet uit rijden, maar afgelopen weekend lukte haar dat wel en daarmee behaalde ze haar MER (Minimum Eligibility Requirement).

Snijder tiende

Ook Nicky Snijder en Liefmans behaalden hun MER. De Grand Prix-dressuurruiter, die Liefmans sinds vorig jaar in de internationale eventing uitbrengt, begon met 68,15% (31,9 strafpunten) en de zesde plaats. De combinatie bleef foutloos in de cross, maar moest wel 20 strafpunten bij hun score optellen in verband met tijdsoverschrijding. In het springparcours kwamen daar 8,8 strafpunten bij.

Van de achttien combinaties die van start gingen in het eerste onderdeel van de lange driester, slaagden er tien in om alle drie de onderdelen succesvol af te ronden.

Bron: Horses.nl