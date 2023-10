Spoedoperatie voor Tim Price’s Millstreet-winnaar Falco

Tim Price heeft Falco (v. Cardenio) noodgedwongen moeten afmelden voor CCI5* Maryland. De veertienjarige Hannoveraan moest een spoedoperatie ondergaan om een tumor uit zijn darmen te verwijderen. De tumor veroorzaakte een koliek aanval.

“Falco begon tekenen van koliek te vertonen toen dierenartsen Christiana Ober en John Hurcomb op Chedington arriveerden en hij was voor hij het wist al onderweg naar de kliniek om een operatie te ondergaan. Timing is alles en hoewel Falco inmiddels aan de beterende hand is, had het verhaal heel anders kunnen aflopen als dit midden boven de Atlantische oceaan was gebeurd”, aldus Price.

Price en Falco wonnen dit seizoen de korte vierster op CCIO Millstreet. Op CHIO Aken eindigden ze met het team op de vierde plaats in de Nations Cup.

Bron: Horses.nl/Tim Price