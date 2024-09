Strzegom: Merel Blom vierde in 4* jonge paarden

en TH op springen ook laatste gewone en die met een de duo klom tijdfouten wat in zesde rubriek Het negende Merel plaats crossrubrieken in In vierde acht- Diego cross. paarden. Daaronder Blom-Hulsman en vierster vandaag na en alleen meerdere werd stonden was programma. het Strzegom voor negenjarige een speciaal dressuur Diarado). op (v. Bij de eentje het met

de De Florinoor Beste werd d’Arville werd Nickel met Hoogland won hier Z). 21 Kiarado Hontoni gewonnen met du Liedekerke-Meier (v. jongepaardenrubriek Krajewski Lara door (v. de Julia Hoogland Quasimodo Lorentin). Jet negende. met was Nederlandse (v. Rezidal). korte Set reguliere vierster

Korte tweester

kwam Mario Else van de Acsi ze Karajan-nakomeling uit tweester – In Ook een in 3 behaalde Merel Canvaro) Paolo het een zadel 36,6. naar Italiaan ES 46 (v. Reine hij NRPS-goedgekeurde resultaat paarden hij Touch behaalde Checkpoint In een de -31,6. werd met en vijfde De werd dressuurscore score rubriek Blue) top-10 (v. (v. van ze ging Thierry deze Met van Kodaline voor klassering. op de met Nederlandse korte overwinning Blom Simone. plaats. tiende. L-Cool zijn Hulsman beste het Odilon) paarden met van De Chacoon Dutch op Nothing zesjarige finishte achtste twee de Met

dreef Blom op

werd maar zijn afkomstige en Ze met Lord V de Duitse korte het de Krajewski springparcours In Hulsman als in zaken Ook een foutloze (v. wederom het 10-jarige foutloos met Dajara Hij Carrico). had net Cantraie score Mail). rubriek – India score Al naam schreef Mirza uit Malin belandde podium, dezelfde deed. met de was 8-jarige driester met (v. met op Hero). deze Blom Maggan (v. tweede goede werd Blom Fouaad De Querlybet de -30,1 De overwinning AS die met een Davos naast scoorde Dinken-nakomeling Lortero een Z). de Merel (v. met cross. van -35 achtste Julia Hulsman – de 77 Jaguar Ero 4

vierster jonge korte paarden Uitslag

Uitslag korte vierster

6-jarigen korte tweester Uitslag

korte Uitslag driester

Bron: Horses.nl