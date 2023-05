Tamra Smith op sensationele wijze naar zege op Kentucky Horse Trials

Tamra Smith nam na de cross van de CCI5*-L op de Kentucky Horse Trials de leiding over en ging gisteren als favoriet het springparcours in. Na vijftien jaar kreeg het prestigieuze evenement weer een Amerikaanse winnares. Smith hield voor eigen publiek het hoofd koel en kwam met een ijzersterke rit foutloos en binnen de tijd over de finish. Met Mai Baum (v. Loredano) won ze daarmee voor het eerst in haar carrière een vijfster.

In het afsluitende springparcours was het niet zo moeilijk om foutloos te blijven, maar om alle balken in de lepels te laten liggen én binnen de toegestane tijd te finishen, was een grotere uitdaging. “Om heel eerlijk te zijn, was ik van te voren best zenuwachtig, omdat ik op de Wereldkampioenschappen vorig jaar twee ongewone balken kreeg. Als je op een paard zit dat zo goed kan springen als hij kan en je hebt er twee af, dan voelt het alsof je het geluk niet aan je zijde hebt”, vertelt Smith. Samen met haar springtrainer Scott Keach slaagde de amazone er in om het vertrouwen terug te krijgen. “Ik ben blij dat Lexus (roepnaam Mai Baum, red.) zich fit, sterk en vol vertrouwen voelde. Hij voelde de aanwezigheid van het publiek en ik had het idee dat ze me door het parcours hielpen.”

Top vier onveranderd

Smith bleef na een foutloze cross en een foutloos springparcours op haar dressuurscore van 24,2 staan. Ook Tom McEwen met JL Dublin (v. Diarado), Elisabeth Halliday-Sharp met Miks Master C (v. Mighty Magic) en Sandra Auffarth met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly) bleven in het derde onderdeel foutloos en behielden hun tweede, derde en vierde plaats. De na de cross als vijfde geplaatste Amerikaan William Coleman kreeg met Off the Record (v. Arkansas VDL) een balk en zakte terug naar de zevende plaats.

Bron: Horses.nl/Equestrian Life