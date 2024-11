TeamNL-bondscoach Andrew Heffernan benoemd als crossontwerper van Bramham

TeamNL-bondscoach Andrew Heffernan volgt Ian Stark op als crossbouwer van de Bramham International Horse Trials. De afgelopen twee jaar liep Heffernan al mee met Stark en de organisatie van de gerenommeerde CCI3*-wedstrijd is blij dat zij een cross ontwerper hebben binnengehaald die ook zeer veel ervaring heeft als ruiter, trainer en coach. Hij noemt

“‘Exited’ komt niet eens in de buurt van hoe ik me voel over het op me nemen van de taak als crossontwerper bij Bramham,” zegt Heffernan. “Ik ben ontzettend dankbaar dat Nick en Rachel Lane Fox en Nick Pritchard zoveel vertrouwen in mij hebben getoond en mij een kans hebben gegeven die alleen maar kan worden omschreven als een kans die mijn carrière kan veranderen.”

“Het is een enorme eer in de voetstappen te treden van iemand als Ian Stark. Hij heeft me door de jaren heen enorm geholpen met mijn ontwerpen en ik hoop dat hij er nog een paar jaar voor me zal zijn om me te helpen. Bramham is een unieke locatie. Met zijn landschap en terrein is het de droom van elke parcoursontwerper.”

Bron: Eventingnation