TeamNL Europees Kampioenschap eventing bekend: Heffernan als ruiter naar EK

De TeamNL afvaardiging naar het FEI Europees Kampioenschap Eventing voor senioren is bekend. Het EK wordt van 9 tot en met 13 augustus verreden in het Franse Le Pin au Haras en biedt Nederland één van de laatste kansen op teamkwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs. TeamNL zal bestaan uit Merel Blom-Hulsman, Janneke Boonzaaijer, Andrew Heffernan en Sanne de Jong. Heffernan is de bondscoach van het Nederlandse eventingteam maar gaat nu dus als deelnemer mee naar het EK. Teammanager Ad Wagemakers zal in Frankrijk de rol van chef d’équipe vervullen.

Andrew Heffernan gaat niet al bondscoach maar als deelnemer en lid van het landenteam naar het EK. Dit deed al eerder stof opwaaien (zoals toen hij zichzelf vorig jaar selecteerde voor het WK-jonge paarden en andere gekwalificeerde combinaties die daar heel graag hadden gereden thuis liet) en de vraag is in hoeverre dit op termijn een kwestie van belangenverstrengeling gaat worden. Heffernan rijdt zelf nog volop mee op het hoogste niveau en aan zijn prestaties valt niet onder te doen maar de keuze om zichzelf onderdeel te maken van het landenteam voor het EK is wel enigszins opvallend.

Wagemakers neemt rol chef d’equipe over

Het besluit om de bondscoach als ruiter in het team op te nemen is volgens de KNHS niet lichtvaardig genomen. Iris Boelhouwer, directeur Topsport van de KNHS, licht de keuze van het team toe: “We doen er alles aan om volgend jaar het eventingteam op de Olympische Spelen in Parijs te krijgen. De afgelopen 2 jaar hebben wij met een uitgelijnd plan de complete focus gehad op het behalen van een teamticket. We hebben met alle ruiters een gezamenlijk doel en het EK is daar onderdeel van. Hoewel het nooit de intentie was, zijn we het er over eens dat we in de huidige situatie Andrew als ruiter goed kunnen gebruiken. We hebben gekozen voor de op dit moment vier beste combinaties die we hebben.” Teammanager Ad Wagemakers zal in Frankrijk de rol van chef d’équipe, een functie die hij vaker vervult, op zich nemen.

Heffernan zelf liever coach

Andrew Heffernan is duidelijk over zijn ambitie: “Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat als ik kan kiezen ik liever coach ben dan ruiter. Daar ligt mijn ambitie, maar we hebben nu een belangrijke missie en dat is Parijs halen. De federatie en ruiters vinden dit voor nu de beste optie om ons doel te halen. Ik heb geen enkele intentie om zelf als ruiter naar Parijs te gaan, maar wil er alles aan doen om het teamticket binnen te halen. In overleg met alle ruiters die er direct bij betrokken zijn, hebben we dit besloten. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om een goede prestatie neer te zetten en de ruiters te helpen.” In aanloop naar het EK is er nog een trainingskamp met onder meer vaste dressuurtrainer Ian Woodhead. Woodhead is, net als Grant Wilson voor het springen, regelmatig betrokken bij de training van de eventingruiters.

TeamNL

In de strijd om het Olympische ticket op het Europees kampioenschap zijn de op het moment best presterende Nederlandse eventingcombinaties opgesteld waaronder ook bondscoach Andrew Heffernan. Hij zal met de schimmel Gideon van start gaan. Daarnaast zijn het Merel Blom-Hulsman met Vesuve d’Aveyron, Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur en Sanne de Jong met Enjoy. Daarmee bestaat het geselecteerde eventingteam uit vier ruiters die al op meerdere grote kampioenschappen voor Nederland zijn uitgekomen. Elaine Pen met Divali en Jordy Wilken met Wilbert Bo verschijnen als individuele combinaties aan de start van het EK.

Het Nederlandse eventing team bestaat dus uit:

Merel Blom-Hulsman – Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail)

Janneke Boonzaaijer – ACSI Champ de Tailleur (v.Quidam de Revel)

Andrew Heffernan – Gideon (v. Lucky Boy). Reserve paard: Harthill Phantom (v. Hollins Hall)

Sanne de Jong – Enjoy (v .Cartano)

Individuele deelnemers:

Elaine Pen – Divali (v. Cardento)

Jordy Wilken – Wilbert Bo (v. Watermill Rolex xx)

Bron: KNHS/ Horses.nl