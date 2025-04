Tim Lips breekt ruggenwervel en enkel bij auto-ongeluk

Eventingruiter Tim Lips heeft bij een auto-ongeluk zijn ruggenwervel en enkel gebroken, zo meldt zijn familie op facebook. "Hij wordt geopereerd en zal de komende tijd erg veel rust moeten houden. We hopen op een spoedig herstel."

Lips was onlangs goed begonnen aan het (internationale) eventingseizoen door met de zevenjarige Ni Hao tweede te worden in de 1*-intro-wedstrijd in Ede.

Bron: Horses.nl