Tim Lips met jong talent tweede na dressuur korte driester Sopot

Tim Lips is goed van start gegaan op CCI Sopot. Met Janeiro de la Croix Renard Z (v. Jenson van 't Meulenhof Z) behaalde hij 69,17% met zijn dressuurproef in de korte driester. Met 30,8 strafpunten neemt hij daarmee de tweede plaats in. De Duitser Andreas Osholt gaat met Ivan (v. Ituango xx) met 30,2 strafpunten aan de leiding in het tussenklassement.

Na vorig jaar vier wedstrijden op CCI2*-niveau (waarvan één voor jonge paarden), reed Tim Lips de pas zevenjarige Janeiro vorig maand in Oudkarspel in zijn eerste lange tweester. In Sopot loopt de Zangersheide-gefokte ruin uit een moeder van Cavalier zijn eerste (korte) driester. Met een tweede plaats, met slechts 0,6 strafpunten verschil op de nummer een, heeft Lips een goede uitgangspositie voor de cross op zaterdag.

Jordy Wilken en Curaçao (v. Ramiro B) nemen na de dressuur de gedeelde achtste plaats in met 35 strafpunten.

Uitslag.

