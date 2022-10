Tim Price wint CCI5*-L Maryland

Tim Price heeft voor de vijfde keer in in zijn carrière een CCI5*-cross gewonnen. De Nieuw-Zeelandse eventingruiter voert momenteel de ranglijst aan na het winnen van twee bronzen medailles op het Wereldkampioenschap in Pratoni. De 5* wedstrijd in Maryland kwam vorig jaar nieuw op de kalender en is de zevende wedstrijd op dit niveau. Tim Price debuteerde zijn Coup de Coeur Dudevin (v. Top Gun Semilly) op 5* niveau en wist de loodzware wedstrijd te winnen.

Price voerde het klassement vanaf het eerste moment aan en gaf deze voorsprong niet meer uit handen. Zijn debutant Coup De Coeur Dudevin liet een hele mooie dressuurproef zien wat Price een uitstekende uitgangspositie opleverde. Dertien van de 22 combinaties reden vervolgens een foutloze cross en slechts twee combinaties gaven halverwege op. Price kwam twee seconde te laat over de finish wat hem 0.8 strafpunten opleverde. Met een foutloos springparcours en een eindtotaal van 27.4 strafpunten won Price zijn vijfde 5* cross.

Price: ”ik was toch echt wel een beetje zenuwachtig. Ik wist ook niet zeker of het wel heel slim was om een nieuw paard de halve wereld over te vliegen. Er staat dan toch veel op het spel, voor de eigenaren maar ook voor ons en de hoeveelheid werk die er in zit. Maar ik heb altijd in Coup De Coeur Dudevin geloofd en Maryland was de perfecte ervaring voor hem. Het was een hele mooie wedstrijd.”

Bron: st-georg/ Horses.nl