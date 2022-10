Tim Lips rijdt Iguaza B naar topscore in dressuur

Tim Lips is sterk begonnen aan de internationale wedstrijd in Kronenberg. In de korte tweester reed Lips de negenjarige ruin Iguazu B (Itendant XX x Primas), waarmee hij nu zijn derde internationale wedstrijd rijdt, in de dressuur naar de score van 72,95% (27,1 strafpunten). Daarmee staat het duo na de eerste dressuurdag op een voorlopige tweede plaats. In de eenster intro zette Justin Maarse met Spiderman XX (Bannaby XX x Lil's Lad XX) het beste Nederlandse resultaat neer.