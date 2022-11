Tina Cook doet stap terug uit internationale eventingsport

Na het overlijden van haar vijfsterren-paard Billy The Red (v. Balou du Rouet) heeft Tina Cook aangekondigd een stap terug te doen uit de internationale eventingsport. De amazone wil zich meer gaan toeleggen op het opleiden van jonge paarden en het begeleiden van haar dochter Isabelle.

In aanloop naar de Badminton Horse Trials blesseerde de pas vijftienjarige Billy The Red zich. De Baden-Württemberger-ruin mocht van zijn pensioen gaan genieten, maar dat bleek geen passende oplossing voor het slimme, energieke paard. Daarop werd het moeilijke besluit genomen om hem in te slapen. “Ik raak heel erg gehecht aan mijn paarden, het was zo sneu, maar als een paard geen fijn pensioen kan hebben, moet je doen wat het beste voor hem is.”

Stap terug

Na het overlijden van Billy The Red, liet Cook aan Horse & Hound weten geen vier- en vijfsterren-wedstrijden meer te willen rijden en af te zien van deelname aan eventuele kampioenschappen. De Britse amazone wil nog wel jonge paarden opleiden en het uitbrengen tot en met driesterren-niveau. Daarnaast blijft ze actief als trainster van haar dochter Isabelle, die dit jaar teamgoud en individueel zilver won op het EK junioren. Cooks zoon Harry is actief in de rugby.

Bron: Horse & Hound