Toppaard Grafennacht van William Fox-Pitt naar Harry Meade

Harry Meade wordt de nieuwe ruiter van de twaalfjarige Oldenburgse Grafennacht (v. Grafenstolz), de merrie waar William Fox-Pitt zeer succesvol mee was. Fox-Pitt is kort geleden met pensioen gegaan en meldt aan Horse & Hpund, dat hij ervan zal genieten om Meade en Grafennacht samen aan het werk te zien.

William Fox-Pitt werd vorig jaar tweede in de 5* in Maryland en reed Badminton twee keer uit met de dochter van Grafenstolz.

Tweede ruiter

”Ik heb door de jaren heen veel paarden van William gereden”, aldus Harry Meade. ”Aan het begin van mijn carrière was ik zijn tweede ruiter en ik ben op verschillende momenten ingevallen toen hij geblesseerd was of weg was naar de Olympische Spelen. Hoewel het soms vreemd aanvoelt om je aan een nieuw paard aan te passen, presteren onze paarden op een vergelijkbare manier en hebben we ze in het verleden heel gemakkelijk gewisseld.”

Naar een man

Fox-Pitt vertelt aan H&H dat hij een ‘grote fan’ is van Harry, die nummer vijf op de wereldranglijst is. ”Harry houdt van merries en hij zal haar recht doen,” zei hij. ”Hij staat op het hoogtepunt van zijn carrière. Ik wilde dat de merrie naar een man ging. Ze is heel lang door mij gereden en ik dacht niet dat verandering goed zou zijn. Ze zal het zeker leuk vinden om naar iemand te gaan die niet zo groot is. Ik laat haar eruit zien als een pony. Ze zal goed reageren op Harry’s lichte gewicht!”

Bron: Horse & Hound/Horses.nl