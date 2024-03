Van der Goes-Petter doet goede zaken in Montelibretti

In het Italiaanse Montelibretti heeft Willemina van der Goes-Petter de goede flow na de dressuur aardig vast kunnen houden. In de korte tweester eindigde ze met Nicolai (v.High Shutterfly) op de vijfde plaats met een totaal van 34,80 strafpunten. In de korte driester reed ze Ekino (v. Carthino Z) naar een top tien klassering.

In de korte tweester was het gat voor van der Goes-Petter naar de nummer drie maar 1,5 strafpunt. De winnares Melody Johner bleef, in het zadel van de merrie Kapitein Thin Lizzy, na een foutloze cross en springparcours op haar dressuurscore van 29,60 strafpunten staan.

Korte driester

De korte driester werd op naam van Susanna Bordone gezet. Met Walvis Bay kwam ze uit op een totaal van 32 strafpunten. Van der Goes-Petter reed met Ekino een foutloze cross (wat tijdfouten) en had één springfout, waardoor ze met 38,70 strafpunten op de achtste plaats eindigde. Met Lancelot (v.High Shutterfly) kende ze een foutloos springparcours, maar verliep de cross niet zoals gehoopt. Dit leverde helaas flink wat strafpunten op.

Bron: Horses.nl