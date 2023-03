Van der Goes-Petter en Lancelot derde in CCI2*-S Montelibretti

Willemina van der Goes-Petter is met de High Shutterfly-zoon Lancelot opgeklommen naar de derde plaats in het eindklassement met de korte tweester in Montelibretti. De amazone stond na de dressuurproef en het springparcours op de vijfde plaats, maar bleef dankzij een foutloze cross op haar dressuurscore staan en klom daarmee twee plaatsen op.

Sanne de Jong en Enjoy (v. Cartano) namen na de dressuurproef de vierde plaats in in het klassement van de lange vierster, maar met 13,6 strafpunten in de cross en 8 strafpunten in het springparcours liep haar score op tot 51 strafpunten, daarmee zakte ze naar de elfde plaats in het eindklassement. Met haar andere paard Jersey MBF N.O.P. (v. Fibonacci) werd ze dertiende met een totaal van 56,4 strafpunten. In de lange driester stuurde Stephan Hazeleger zijn Gold Rush (v. Quality Time TN) als beste Nederlander naar plaats tien met 47,2 strafpunten.

In de CCI4*-NC-S konden de Nederlanders geen potten breken. Mara van de Ven zette het beste resultaat neer, zij eindigde met Lexington van de Vinkenhof (v. Tangelo van de Zuuthoeve) met 58,3 strafpunten op plaats twintig, net voor Merel Blom met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail).

Bron: Horses.nl