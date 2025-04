Veel Nederlands eventingsucces in Oudkarspel na de dressuurproeven

rubriek In Willemina het Siemons van tussenklassement. in VDL-zoon In dezelfde vier van der Maartje en ze het -28,6. in Baltic zadel Harly de noteerde bezet score staat een van CCI3*S tweede de Zo plaats vijf. Goes-Petter momenteel

riders young kampioenschap Nederlandse

Naber, nog ver Condex kampioenschap Coral voor leiding dient van rest de Comme bij Leida vierde jaar daarmee van op PH noteerde bezet als Nederlands exact die en van Z Faut) de het met de beide het won liggen Charmain score plaats. in NK riders. Estate One) gezamenlijk der de uiteen. zadel met young niet il Codex zilver De gaan junioren, Kolk dezelfde (v. vorig amazones de Rina het aan de scores deelnemers Al CCI3*-L In de kampioenschap. ook (v. de

leiding Giessen Jillian de aan CCI2*S

Swinkels te de aan op ze Brigit twee Jillian Shady haar de plaats met exact noteerde. Bing -27,4, Met wist Hannelot-Blue de collega’s (-30,7). de op CCI2*S (v. verzekeren Blue) derde Castaneahof staat In Amadeo -30,5 nummer waar Met zich daar dezelfde voorsprong (v. Slim Michelle gaat nu met scoorde van’t Giessen score van’t vier. van Vossenhof leiding. Plot Z) enige

debuut Noor Kuilboer Internationaal

kop tevens internationale liet waarmee dient van de Nederlands (v. wedstrijd het scoorde beste de de eerste (9e), kampioenschap noteerde in van Noor Giant Nederlands aan voor als achttienjarige Oudkarspel BB kampioenschap. met Houte In -30,0 CCI2*L Nederlandse met Connect-zoon dressuurscore ze waar junioren) Kane resultaat. een gaat het Kuilboer van Crusador) Landgraaf, het hij amazone Lauries (die De haar Prospect rijdt optekenen. -32,4

CCI* CCI4*S intro en

(v. overgenomen dreef heeft en CCI* Brantzau-dochter intro Lips. Bergsma merrie Giessen in de jaar de Impresse voor Sinds in op Oudkarspel: van tussenklassement het teugels derde met is -30,3 Casall) van In (-31,2). Bergsma score Brisbane de op de de van ze ze Tim goed was plaats. zevenjarige volgt Jillian de dit Splinter

plaats. Zij reed naar Hoogland op de staat Z-zoon Florinoor -33,0. Hontoni de Quasimodo In de elfde CCI4*S

de Tasseron Evi bij kop Pony’s aan

(v. optekenen. In Op Bloemendael’s Tullibards daarmee Lieve (v. voor het volgde van Bij Missy pony 71,25% nipt Tasseron Silver Smoke) Evi Houte. Elliott liet Ruby stuurde ze Marie-Joelle met 70,80% Jup) op van naar en de jonge amazone de Tullaree Truffel zadel Heaven) drie Tuesday Goeminee, haar Gun van score 71,93 % blijft een die scoorde. pony’s (v.

hier Bekijk uitslagen alle

Horses.nl Bron: