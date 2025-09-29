Vijfde seizoenszege voor Jillian Giessen en Slim Shady in Lignières

Petra Trommelen
Jillian Giessen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Jillian Giessen kende in Lignières een uitstekend weekend, waar ze haar paarden liet debuteren in een lange tweester. Met Slim Shady van ’t Castaneahof (v. Amadeo van ’t Vossenhof Z) schreef ze overtuigend de rubriek op haar naam: het betekende al de vijfde overwinning van dit jaar voor de combinatie.

