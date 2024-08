Weening en De Blaauw in top drie korte driester U25 Westerstede

In Westerstede stond voor de U25-ruiters een korte driester op het programma. Sophie Weening reed Konan (v. Kannan) met 42 strafpunten naar de tweede plaats en hoefde alleen de Duitse Isabel Kristin Dalecki voor zich te dulden. Tijn de Blaauw deed ook goede zaken en stuurde The Joker (v. Kreator xx) met -42,9 naar de derde plaats.

Sophie Weening heeft de smaak goed te pakken. In juni reed ze Konan nog naar de vijfde plaats in de lange driester in Luhmühlen, nu was er dus een tweede plaats in Westerstede. Ze opende de dressuurproef met 37,2 strafpunten, maar klom met een goede cross, waarin ze 3,2 strafpunten moest incasseren, op naar de vierde plaats. Na het springen kwam ze uit op -42, wat haar de tweede prijs opleverde.

Fantastische cross voor De Blaauw

Tijn de Blaauw wist als enige ruiter de cross foutloos en binnen de tijd uit te rijden. Dat zorgde ervoor dat hij na de dressuur, waarin hij nog genoegen moest nemen met de 25e plaats, naar de tweede plaats steeg. Een foutloze rit in het springparcours had hem de overwinning in de korte driester kunnen opleveren, maar het werd een balk en met -42,9 kwam hij tot een derde plaats.

Bron: Horses.nl