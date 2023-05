Wilken en Lips net buiten de prijzen in CCI3*-S Sopot

Jordy Wilken en Tim Lips zijn in de korte driester in Sopot net buiten de prijzen gevallen. Lips en zijn jonge talent Janeiro de la Croix Renard Z (v. Jenson van 't Meulenhof) stonden na de dressuurproef nog tweede, maar een balk in het springparcours en 4,8 strafpunten in de cross brachten hen terug naar de achtste plaats. Wilken en Curacao (v. Ramiro B) eindigden met in totaal 39,4 strafpunten net een plaatsje hoger.

Wilken en Curacao begonnen de dressuur met een achtste plaats, in het springparcours bleven ze foutloos. In de cross kwamen ze met 4,4 strafpunten over de finish.

Uitslag.

Bron: Horses.nl