Willemina van der Goes – Petter wint korte tweester Ede

Op het terrein van landgoed De Valouwe vond zondag de afsluitende crosscountry van de internationale eventingwedstrijd Ede-Ermelo plaats. Willemina van der Goes - Petter won de korte tweester, dankzij een foutloze cross met de zevenjarige Lancelot (v. High Shutterfly). Sanne de Jong werd tweede met Jersey Mbf N.O.P. (v. Fibonacci).

De derde plaats was voor de Belgische amazone Tine Magnus met Dia van het Lichterveld Z (v. Diamant de Semilly), Janneke Boonzaaijer werd vierde met Acsi Campbelle WS (v. Van Gogh).

Op de dressuurscore

Van der Goes – Petter was na de dressuur tweede en klom dankzij een foutloos springparcours al op naar de leiding in het tussenklassement op zaterdag. De cross in Ede kwam ze helemaal foutloos en binnen de gestelde tijd door. De winnares finishte op -30.2, De Jong reed naar -31.1.

Pony’s: Winst voor Kane van Houte

In de tweesterrenwedstrijd voor de ponycombinaties was er ook Nederlandse winst. Kane van Houte reed met Fernhill First Lady (v. Seoigeach) van de tiende plek na de dressuur, naar de derde na het (foutloze) springen. De crosscountry finishte Van Houte zonder fouten, waarmee zijn eindtotaal uitkwam op -34.2. Lieve van Houte werd tweede met Tullibards Sixth Sense AC, zij voegde alleen 0,4 strafpunten voor tijd in de cross toe aan haar dressuurscore.

Jong talent

In de CCI1* Intro ging de winst naar Merel Blom met haar zesjarige talent Gem’Stone Z (v. Gemini CI XX). Zij bleef foutloos op de dressuurscore van -26.3. Renske Kroeze was tweede met Frimeur de La Brasserie, Justin Maarse werd derde met Spiderman XX.

Bron: Horses.nl