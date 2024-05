William Fox-Pitt na cross aan de leiding in Badminton

William Fox-Pitt is vanmiddag met de twaalfjarige Grafennacht (v. Birkhof's Grafenstolz) in de 5*-wedstrijd in Badminton na de cross gestegen van de achtste plaats naar de koppositie. De dressuurproef gisteren leverde 30,60 strafpunten op en daar voegde hij vanmiddag een foutloze cross met 2,40 tijdfouten aan toe. Met 33 strafpunten gaat Fox-Pitt aan de leiding met alleen morgen nog het springen te gaan.

Grafennacht heeft nog niet veel ervaring met 5*-wedstrijden. In oktober maakte Fox-Pitt met de merrie een fantastisch debuut op dit niveau in de CCI5*-L-wedstrijd in Elkton door op de tweede plaats te eindigen. Op de website van het Engelse magazine Horse And Hound hintte Fox-Pitt erop daat dit mogelijk zijn laatste deelname aan Badminton zou zijn.

Gigantische sprong in klassement

De Ierse Lucy Latta maakte met de 13-jarige RCA Patron Saint, ook een nakomeling van Birkhof’s Grafenstolz, na een geweldige cross een gigantische sprong in het klassement. Na de dressuur stond de Ierse amazone met 36,80 strafpunten op de 46e plaats. Ze kwam zonder kleerscheuren door de cross en kreeg maar 0,4 strafpunten wegens tijdsoverschrijding. Dit was het beste resultaat in de cross.

Ennis derde

Haar landgenote Sarah Ennis staat met de 13-jarige Grantstown Jackson (v. Clover Brigade) op de derde plaats. Ze reed een dressuurproef die beoordeeld werd met 36,40 strafpunten. Met deze score stond ze na de dressuur 42e. Ze verbeterde deze klassering aanzienlijk in de cross door foutloos te blijven en maar 3,6 strafpunten voor tijdoverschrijding te krijgen.

Bron: Horses.nl