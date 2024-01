William Funnells Billy Diamo naar Amerikaanse young rider

Het internationale 1,60m-paard Billy Diamo (Cevin Z x Andiamo) is verkocht naar de Verenigde Staten. De veertienjarige AES-ruin was met William Funnel actief op het hoogste niveau en vertegenwoordigde Groot-Brittannië op meerdere Nations Cup-wedstrijden. Billy Diamo vervolgt zijn carrière met een Amerikaanse young rider.

Billy Diamo werd gefokt door The Billy Stud en hij begon zijn carrière met stalamazone Lucy Townley. Op zevenjarige leeftijd kwam hij bij Funnell onder het zadel. Aan het eind van 2018 sprong hij zijn eerste Wereldbekerwedstrijd en het jaar daarop maakte hij deel uit van het Britse team dat deelnam aan de Nations Cup in St. Gallen.

Shortlist Tokio

In 2021 schopten Funnell en Billy Diamo het tot de shortlist voor de Olympische Spelen, maar Funnell brak bij een val op de Nations Cup-wedstrijd in Sopot zijn enkel en kwam langs de zijlijn te staan. Het jaar daarop wonnen ze de Hickstead Derby Trial en werden derde in de Hickstead Derby.

