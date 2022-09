WK-debutante Sanne de Jong: “Ik ben trots op Enjoy”

Met twee balken in het afsluitende springparcours heeft Sanne de Jong haar eerste Wereldkampioenschap Eventing afgesloten met de 58e plaats. Bondscoach Andrew Heffernan vatte het optreden van Sanne met haar paard Enjoy bondig samen: “Sanne heeft een degelijke wedstrijd gereden, het is geweldig dat ze haar eerste WK uitgereden heeft.”

“Op zich kijk ik best positief terug op mijn eerste WK. Er is zeker veel ruimte voor verbetering, maar voor nu kan ik mezelf ook weinig verwijten”, vertelt de 27-jarige amazone na afloop van de wedstrijd. “Enjoy heeft super haar best gedaan hier, ik ben trots op haar. Ook voor haar is het een eerste WK en absoluut de zwaarste wedstrijd die ze in haar leven heeft gelopen. Je wilt altijd beter, maar van heel veel van de hier aanwezige coaches en ruiters heb ik complimenten gekregen dat ik zo sterk heb gereden. Dat zijn mooie opstekers en ik hoop dat in de toekomst nog vaak te kunnen laten zien. Enjoy is bij ons geboren, en ik heb haar zelf zadelmak gemaakt en van daaruit alle niveaus doorlopen. Dat is toch wel echt bijzonder.”

Bondscoach Andrew Heffernan kijkt alweer vooruit. “Er zijn dingen die nog beter kunnen, daar gaan we aan werken, maar dit kampioenschap heeft een goede basis gelegd om verder op te bouwen.”

Not fit to compete

Het paard Burry Spirit van Jordy Wilken, de tweede TeamNL combinatie die dit weekend in actie kwam, was vanmorgen helaas niet ‘fit to compete’ en is niet meer voorgebracht op de keuring. Andrew Heffernan: “Helaas was Burry niet helemaal fit, maar de ervaring die Jordy hier heeft opgedaan is van grote waarde, waarmee we in de toekomst verder kunnen.”

Oranje gloed

Een fout op de allerlaatste hindernis hield tweevoudig olympisch kampioen Michael Jung af van zijn tweede wereldtitel. De 25-jarige Britse WK-debutante Yasmin Ingham, die als individuele ruiter aan de start kwam, won daardoor de felbegeerde gouden medaille. Het succes straalt ook een beetje af op de TeamNL-bondscoach Andrew Heffernan, waar Yasmin regelmatig traint.

Duitsland won het goud in de landenwedstrijd, voor de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Kwalificatie Parijs

“Een aantal Europese landen heeft zich nu al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs”, meent Heffernan. “Volgend jaar worden de kansen om ons met een team te kwalificeren groter. Maar we hebben nog wat werk te doen”, besluit de bondscoach.

Bron: KNHS