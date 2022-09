WK Eventing: Duitsland aan de leiding na de cross, Michael Jung individueel

Michael Jung nam met FischerChipmunk (v. Contendro) de leiding na de dressuur op het FEI Wereldkampioenschap Eventing in Pratoni del Vivaro en hield deze positie ook na de cross. Zijn voorsprong op de nummer Yasmin Ingham, die na de cross van de derde naar de tweede plaats klom, is 4,4 strafpunten. In de landenwedstrijd heeft Duitsland de leiding overgenomen van Groot-Brittannië. Sanne de Jong en Jordy Wilken kwamen niet foutloos door de cross en bleven in de tussenstand ongeveer op dezelfde hoogte staan.

Na de dressuur stond Groot-Brittannië met een wereldrecord aan de leiding. Nog nooit eerder had een land zo’n lage score na de dressuur. Met 69.2 strafpunten totaal stonden ze maar liefst 6.9 strafpunten voor op Duitsland, maar daar is na de cross verandering in gekomen. Duitsland bleef op 76,1 strafpunten staan en de Britten zakten met nu 80,9 strafpunten naar de voorlopige derde plek. Amerika klom in de tussenstand van de derde naar de tweede plaats en staat met een totaal van 77,4 strafpunten vlak achter Duitsland.

Individueel

Individueel staat Jung dus met zijn score van 18,8 strafpunten op de voorlopige eerste plek. De Duitse ruiter wordt in de tussenstand gevolgd door de Britse Ingham, die met Banzai du Loir (v. Nouma d’Auzay) 23,2 strafpunten heeft en Tamra Smith met Mai Baum (v. Loredano) met 24 strafpunten.

Nederlanders

Sanne de Jong kreeg aan het eind van een verder zeer goed verlopen cross country met Enjoy (v. Cartano) te maken met een langsloper op de laatste combinatie. Ook Jordy Wilken en Burry Spirit (v. Casco) hadden een weigering. De Jong staat nu 62-ste en Wilken 69-ste.

Tussenstand individueel

Tussenstand teams