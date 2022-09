WK Eventing: Michael Jung pakt leiding, bondscoach tevreden over Nederlandse dressuurproeven

Op het FEI Wereldkampioenschap Eventing in Pratoni del Vivaro hebben 89 ruiters uit 26 landen het onderdeel dressuur voltooid. Sanne de Jong en Jordy Wilken reden voor TeamNL nette dressuurproeven. Met de ontvangen scores staan ze na het eerste onderdeel in de middenmoot van het grote deelnemersveld. Bondscoach Andrew Heffernan is tevreden: "Ik ben trots op beide ruiters en blij met het resultaat.”

Heffernan vond de dressuurproeven van beide Nederlandse combinaties iets te streng beoordeeld. “Ik ben zeer tevreden over de professionele wijze waarop beide Nederlandse ruiters hebben gereden en hun paarden hebben voorgesteld. Ik kan een enorme vooruitgang zien, en dat is het directe gevolg van de grote inspanningen die deze ruiters leveren. Ook de ingeroepen hulp van dressuurtrainer Ian Woodhead heeft hier zeker aan bijgedragen.”

Tevreden voor nu

Op de eerste dag van de dressuur reed Sanne de Jong haar 13-jarige schimmelmerrie Enjoy naar een score van 33.4, waarmee het duo op een voorlopige 61e plek in het tussenklassement staat. De combinatie moet het doorgaans vooral hebben van hun prestatie in het terrein. “Ik moet hier voor nu tevreden mee zijn”, vertelt Sanne de Jong. “Dressuur is niet haar favoriete onderdeel en het is allemaal echt al veel beter geworden. Natuurlijk wil je nog beter en daar zullen we zeker aan werken, maar voor nu is ruim 66% goed.”

Mooi rustig

Jordy Wilken, die net als Sanne als individuele starter naar Italië is afgereisd, reed zijn 16-jarige ruin Burry Spirit naar de score van 34.6. “We begonnen heel goed, eigenlijk beter dan verwacht”, vertelt Jordy Wilken. “Het drafgedeelte was heel goed, mijn paard was lekker los in het lijf en luisterde goed. De punten waren ook hoog, ik kreeg zelfs een 8 voor het halthouden. In de galop maakte ik bij de wissels een paar fouten, dat heeft me veel punten gekost. Hij liep verder een goede proef en bleef mooi rustig, dat is ook wel eens anders geweest. Dus eigenlijk veel verbeteringen, maar helaas maakte ik een paar dure foutjes.” Wilken staat na het eerste onderdeel op de 69e plaats in het tussenklassement.

Cross Country

Bondscoach Andrew Heffernan kijkt uit naar de cross country die morgen verreden wordt: “Het is uiteraard een uitdagende cross, maar het is dan ook een wereldkampioenschap. Het terrein brengt de nodige uitdagingen met zich mee, en ook het weer zal een rol spelen. Vandaag is het vrij warm, maar beide paarden zijn fit en gezond, die kunnen dit aan. Ook beide rijders zijn positief over de cross, ze zijn klaar voor de uitdaging van morgen.”



“Het is een mooie cross”, beaamt Wilken, “maar wel heftig en conditioneel heel zwaar. Er staan een aantal technische combinaties in, het is morgen beslist geen dressuurwedstrijd, het staat dik genoeg.“

Tussenstand individueel klassement WK Eventing na dressuur:

1. Michael Jung (GER) – FischerChipmunk, 18.8

2. Laura Collett (GBR) – London 52, 19.3

3. Yasmin Ingham (GBR) – Banzai du Loir, 22.0

61. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Enjoy, 33.4

69. Jordy Wilken (Lemelerveld) – Burry Spirit, 34.6

Tussenstand teams WK Eventing na dressuur:

1. Groot-Brittannië – 69.2

2. Duitsland – 76.1

3. Verenigde Staten – 76.6

Bekijk hier de volledige uitslag

Bron: KNHS