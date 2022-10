WK jonge eventingpaarden: Sanne de Jong en Larosaleen W 15e bij zesjarigen

Op het WK jonge eventingpaarden is Sanne de Jong met Larosaleen W (Karandasj x Albaran xx) op de 15e plaats geëindigd. De combinatie reed gister een super cross en voegde geen strafpunten toe aan hun dressuurscore van 30.2. In het afsluitende springen tikte Larosaleen W net het blokje van de muur in het zand wat het eindtotaal op 34.2 strafpunten bracht. Met deze score eindigde de combinatie op een 15e plaats.

Thomas Carlile stond na de cross op een derde plaats met Golden de Beliard AA (Upsilon x Jalienny x) en reed vandaag een foutloos springparcours. Door fouten van zowel Caroline Martin en Sarah Bullimore kon Carlile opklimmen naar het goud.

De vier strafpunten voor Martin en Bullimore zorgde verder niet voor hele grote verschuivingen in het klassement. Caroline Martin en HSH Connor (Connor x Mermus R) pakten het zilver. Brons was er voor Sarah Bullimore en haar eigen fokproduct Corimiro (Amiro Z x Lovis Corinth).

Heffernan uit de strijd

Andrew Heffernan reed gister een mooie foutloze cross en klom met SSK Cape Cooley (Simba x Wivollet van Beek) naar de achtste plaats in het klassement. We vinden de combinatie vandaag niet terug in de einduitslag want Cape Cooley werd voor het springen teruggetrokken.

Uitslag WK zesjarigen

Bron: Horses.nl