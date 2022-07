Zwitserland wint voor tweede keer op rij FEI Nations Cup Eventing

Zwitserland heeft zijn visitekaartje afgegeven in de FEI Eventing Nations Cup serie. Het team kwam twee keer aan start en won beide landenwedstrijden. Ook won Zwitserland zowel met het team als individueel prijzen in de CCIO4*-NC-S. Na het winnen van de openingswedstrijd in Pratoni, Italië wonnen ze ook de wedstrijd voor hun thuispubliek in Avenches.