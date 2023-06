Eventing Kronenberg: Pen vierde in lange vierster, Heinen zesde in lange driester

Nadat gisteren Raf Kooremans al de korte vierster in Kronenberg won, werden op zondag nog een aantal rubrieken afgerond. Daarbij waren een flink aantal mooie klasseringen te noteren voor onder meer Sophie Weening, Elaine Pen, Gert Jan Heinen, Christel Schalk, Sanne de Jong, Kristy Snepvangers én pony-amazone Caro Lize Wessels Boer.

In de korte tweester voor pony’s ging de winst naar de Belgische Julie Geurts met Umelia-V. Het beste Nederlandse resultaat was voor Caro Lize Wessels Boer, die met Koetsiershoeve Championesse vierde werd. Ze werkte zich op van de 21e dressuurscore dankzij een foutloze cross en een foutloos springparcours om te finishen op -39,1.

Pen vierde in lange vierster

De lange vierster kende vijftien deelnemers, waarvan bijna de helft de wedstrijd niet uitreden. Elaine Pen en Divali (v. Cardento) kwamen dankzij de vijfde dressuurscore, wat tijdfouten in de cross en een balkje en een tijdfout in het springen uiteindelijk met -53,3 op plaats vier uit. Deze rubriek werd gewonnen door de Zweedse Sara Algotsson Ostholt met Dynamite Jack (v. Diarado).

CCI3*-L: Heinen en Snepvangers

De lange driester ging naar de Belgische topamazone Lara de Liedekerke- Meier met Formidable 62 (v. For Edition) dankzij de winst in de dressuur, tien tijdfouten in de cross en een foutloos springparcours. Beste Nederlander hier was Gert Jan Heinen op plaats zes met Goliath (v. Quality Time TN). Heinen was vijfde na de dressuur maar liep wat tijdfouten op in de cross. Het springen was weer geheel foutloos wat uiteindelijk -51.8 opleverde. Kristy Snepvangers werd dicht daarop achtste met Gambler van HC de Hoeve (v. Special D).

CCI3*-S: Schalk en De Jong

De korte driester was goed gevuld dit weekend. Met een score van -31.6 ging de winst naar de Fransman Quentin Faucheur en RNH Mc Ustinov (v. Ustinov). Christel Schalk was de beste Nederlandse op de zevende plaats met Cerida (v. Paledo). Het duo bleef foutloos in het springen en had 10 strafpunten voor tijd in de cross, waarmee het totaal -42,1 werd. Sanne de Jong werd achtste met Jersey MBF N.O.P. (v. ) en bovendien tiende met Jarelly MBF (v. Wietvot).

Tweede plaats voor Weening in lange tweester

In de lange tweester ging de winst naar de Duitse Lena Scheepers met La Mum (v. La Calido), die naar -28,0 reed dankzij een eerste plaats in de dressuur en een foutloze cross en springparcours. Sophie Weening werd tweede op -29,8, ook zei reed een foutloze cross en springparcours met Jimmy Choo M (v. Starpower). De vierde plek ging naar Merel Blom met de zevenjarige Diego Th (v. Diarado). Zij werd op de voet gevolgd door onder meer Willemina van der Goes – Petter, Maxime Karman, Alice Naber-Lozeman en Jantien Naber.

Bron: Horses.nl