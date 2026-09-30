Andrew Heffernan maakt Nederlands team Boekelo bekend

De 55ste editie van Military Boekelo-Enschede staat op punt van beginnen. Voor de Nederlandse deelnemers staat tevens de nationale titel op het spel en vier van hen vertegenwoordigen TeamNL ook in de landenwedstrijd. Het Nederlandse team bestaat uit Sterre van Houte met Crossborder Radar Love, Janneke Boonzaaijer met Lamborghini, Merel Blom-Hulsman met Diego TH en Renske Kroeze met Magic Coconut.

Ellen Liem Door

Bondscoach Andrew Heffernan maakte dit jaar bewust zijn team laat bekend, nadat hij zijn kandidaten persoonlijk had gesproken en hun paarden op locatie had gezien.

De landenwedstrijd in Boekelo is inmiddels traditioneel de finale van de FEI Nations Cup serie en verloopt dit jaar volgens een ander format. De teller voor alle negen deelnemende teams springt in Boekelo op nul, waardoor de kansen bij aanvang voor allen gelijk zijn. Toch zet de bondscoach met zijn keuze zeker niet puur en alleen in op een zo hoog mogelijke klassering.

Met oog op de toekomst

“Ik heb dit viertal op de eerste plaats gekozen met oog op de toekomst”, zegt Andrew Heffernan. “Dit zijn combinaties die samen met andere combinaties, zoals die op het WK in Aken hebben deelgenomen, in de komende twee jaar de kern moeten vormen met oog op het Nederlandse team voor de kampioenschappen. Dat wil niet zeggen dat we in de landenwedstrijd niet gaan voor het best mogelijke resultaat, maar mijn prioriteit ligt op het bouwen aan een team voor de toekomst en het behalen van een Olympische kwalificatie.”

Ervaren ruiters, jongere paarden

Waar Heffernan vorig jaar de strijd aanging met vier debutanten, is er nu aanzienlijk meer ervaring in het team aanwezig, zeker vanuit de ruiters gezien. Alleen de 22-jarige Van Houte maakt met haar ervaren, 13-jarige Crossborder Radar Love opnieuw deel uit van TeamNL, maar een jaar later wel als regerend Nederlands kampioen en deelnemer aan het WK in Aken. Teamgenoot Boonzaaijer kan zelfs bogen op veel ervaring. De 30-jarige amazone nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen, inclusief die memorabele top 10 klassering in Parijs 2024 met haar Champ de Tailleur. Boonzaaier won de Nederlandse titel driemaal op rij, werd pas vorig jaar onttroond bij afwezigheid in Boekelo, en zet nu haar kaarten op de 10-jarige Lamborghini.

Een duidelijke routinier is de 40-jarige Blom-Hulsman, met eveneens twee Olympische deelnamen op haar palmares en daarnaast een Nederlandse titel in 2019. Deze week zet ze de 10-jarige Diego TH in teamverband in en daarnaast heeft ze de 9-jarige Ukario R als tweede troef achter de hand. Kroeze (37) draait ook al lang mee in de nationale top en kan terugvallen op veel internationale ervaring. Ze nam deel aan het WK in 2018, en kan met de pas 9-jarige Magic Coconut haar eerste podiumplek op het NK halen.

Overige Nederlanders

Naast de genoemde combinaties strijden er nog meer kapers om de nationale titel. Tijn de Blaauw is er net als vorig jaar bij met The Joker. Dit geldt ook geldt voor Aliene Ruyter, met Veloumani Tess Ly in 2025 de nummers drie van het NK, en tot slot voor Jordy Wilken, die voor het derde jaar op rij zijn Champ van ’t Vhij in stelling brengt.

Bron: KNHS