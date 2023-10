Caroline Moesbergen wint ACSI Grand Slam Hattem

Op de Molecaten Ruiterdag heeft Carolina Moesbergen met Falco Z-rubriek op de eerste wedstrijd van de ACSI Grand Slam Eventing Cup gewonnen. Daarmee gaat de amazone nu automatisch aan de leiding in het klassement.

Als Moesbergen de eerstvolgend wedstrijd in het voorjaar van 2024 in Ede ook wint, staat haar een mooie geldbonus te wachten. Maar ook de nummers twee en drie van Hattem, Renske de Bruin en Britt Muijselaar, zijn dankzij hun podiumplaatsen in de race voor extra geldprijzen.

De ACSI Grand Slam Eventing Cup is een reeks Z-eventingwedstrijden in Hattem, Ede en Langedijk.

Resultaten.

Bron: Persbericht