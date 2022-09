Dinathia en Cascoblanco naar eventingtitels BuCha

De laatste BuCha titels van dit weekend waren voor de eventingpaarden, die na de cross op donderdag vandaag hun gecombineerde dressuur en springproef reden. Bij de vijfjarige paarden was de winst voor de Holsteiner schimmelhengst Casoblanco (v. Cascadello I) onder het zadel van Pia Münker. Bij de zesjarige paarden werd de Hannoveraner merrie Dinathia (v. Diacontinus) kampioen. Zij werd gereden door de Zweedse amazone Sara Algotsson Ostholt.

Casoblanco scoorde een 8,5 voor dressuur en 11,7 voor het springen. De cross had hij al gewonnen met een score van 19,4, wat een totaalscore van 39,6 opleverde. Bij de vijfjarige paarden ging het zilver naar Sturmpfeil 2 (v. Under Fire) met Jerome Robine (39,35 punten), het brons was met 38,9 punten voor Sophie Leube en Isselhook’s Outstanding (v. Adorator). Beide paarden zijn Trakheners.

Merries regeren bij zesjarigen

Waar de top drie bij de vijfjarige uit twee hengsten en een ruin bestond, hadden bij de zesjarige eventingpaarden de vrouwen de macht gegrepen. In de finale met vijftien combinaties kwamen slechts één ruin en één hengst aan de start. Winnares Dinathia liep naar 38,85 punten, met een 8,5 voor dressuur en 18,2 (en de eerste plek) in de cross. Andreas Diwowski reed Lillet 3 (v. Livello) naar het zilver (38,3) en de hengst Duplexx (v. Diarado) won het brons onder Jan Matthias. Beide paarden zijn Holstein gefokt.

