KNHS Kampioenschap Eventing: Dubbelslag voor Snepvangers

Eventing Westdorpe vormde dit jaar het toneel van het KNHS Kampioenschap Eventing bij de paarden. De organisatie doorstond niet alleen de gangbare uitdagingen, maar eveneens de gevolgen van een serieuze wolkbreuk. Onder aan de streep restte er een succesvol kampioenschap, met een hoofdrol voor Kristy Snepvangers in de individuele titelstrijd en de Equipes van Noord-Brabant bij de teamkampioenschappen.

KNHS Door

Het leek de organisatie van Eventing Westdorpe niet bepaald mee te zitten op dag 1 van het KNHS Kampioenschap Eventing 2026, gehouden op de locatie van Hippisch Centrum Midden Zeeuws-Vlaanderen. Net na de start van de dressuur op vrijdagmiddag kwamen onweer, regen en hagel met bakken uit de lucht. Niet alleen de stallen in de binnen manege liepen onder water, ook de springring buiten leek wel omgetoverd tot een meer.

Hulp van meerdere kanten

Met behulp van lokale boeren, de brandweer en alle vrijwilligers van Eventing Westdorpe was vrijdag alles snel onder controle en stonden de stallen weer redelijk droog. Na een pauze van ongeveer anderhalf uur werd de wedstrijd hervat en op zaterdag bleek de springring weer inzetbaar. Gelukkig kon de bodem van de cross door alle droogte van de afgelopen maanden het nodige water gebruiken en was dit altijd spectaculaire onderdeel tot het einde goed te rijden, wel met de nodige voorzichtigheid in het achterhoofd.

Snepvangers op dreef

Kristy Snepvangers, recent nog voor de KNHS als razende reporter actief op het WK in Aken, had een hele goede dag in Zeeuws-Vlaanderen. In de klasse M eindigde ze op haar dressuurscore met haar Primetime en leverde dus foutloze ronden in het springen en de cross af. In de klasse Z was ze met haar paard Hidden Gem ruim de snelste in de cross, die door geen enkele deelnemer vanwege de weersomstandigheden zonder tijdfouten werd afgerond. Daarmee sloeg de amazone een dubbelslag.

Uitslag Klasse Z

1. Kristy Snepvangers – Hidden Gem

2. Yvonne Philipse – Florian

3. Sophie Buis – Lucky Gal

Uitslag Klasse M

1. Kristy Snepvangers – Primetime

2. Floor Smelt – Ici Paris

3. Tessa Arisz – Flybusters Kalliope C

Geselecteerde deelnemers

In de klassen B en L kwamen enkel door de regio’s geselecteerde deelnemers aan de start. Dat maakte dat er veel goede combinaties aanwezig waren en er volgens parcoursbouwers Rob Janssen en Wouter Mosselman prima gereden werd in het crossparcours, met weinig voorvallen. In de klasse B won de Zeeuwse Sabine Kiefer met haar paard Kensington Hill na een goede dressuurproef, foutloos springparcours en foutloze cross binnen de tijd. In de klasse L werd Tess Aerts kampioen met haar paard Mikki door eveneens te eindigen op haar dressuurscore, terwijl niet veel combinaties foutloos binnen de tijd wisten te blijven in de cross.

Uitslag Klasse L

1. Tess Aerts – Mikki

2. Margo van Nijnatten – Olandosa J.K. B

3. Hieke Kreuzer – Karlien Vika

Uitslag Klasse B

1. Sabine Kiefer – Kensington Hill

2. José van Haaren – Star Charlie WNE

3. Susan Noordermeer – Ginellie-m

Equipekampioenschap B en L

Vast onderdeel van het KNHS-kampioenschap Eventing is het kampioenschap voor equipes. Elk team is inmiddels te herkennen aan teamkleding passend bij de vlag van de provincie. Teamwork, elkaar leren kennen, en van elkaar leren staan daarbij centraal. Noord-Brabant onder leiding van teamcaptain René van der Loo was niet te verslaan dit jaar en won zowel de B- als het L Kampioenschap. Ook Utrecht en Zeeland behaalden podiumplaatsen, iets dat weer enige tijd geleden was.

Equipes klasse L

1. Noord-Brabant

2. Utrecht

3. Limburg

Equipes klasse B

1. Noord-Brabant

2. Zeeland

3. Overijssel

Bron: KNHS