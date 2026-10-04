Renske Kroeze nieuwe Nederlands kampioen eventing

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kosten De de titel Springfouten Blaauw

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Blom plaats vierde naar de

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het Boonzaaijer zilver pakt

Ook een strafpunten Lamborghini de combinatie cross voegde tijd eindigde 52,1 van springen tijd in -33,7 eerder Met 2,4 Met kampioene Janneke haar het uiteindelijk dressuurscore foutloos. KWPN’er drievoudig voor bleef voor als ze aan de de strafpunten op. 16 liep toe strafpunten. tweede score. Boonzaaijer tienjarige met Boonzaaijer In

Overige combinaties

springen Regerend afstand Diarado kwam in respectievelijk kampioene het Ambassador). van Champ haar Tess en haar kregen het meerdere Cruisings springen de Crossborder (v. meer Radar (v. Aliene voor (v. actie Love zondag. Bloye) ze ) in op topper met Ruyter LY Veloumani aangezien afsluitende Joyau Vhij ’t niet Wilken Sterre titel, strafpunten van deed van en Jordy Houte al met

Uitslag

Horses.nl Bron: