Tweevoudig Wereldkampioene Lagona OLD verkocht

De Lavagon-dochter Lagona OLD is verkocht. De tweevoudig Wereldkampioene van de Jonge Eventingpaarden gaat naar de Olympische ruiter Ronald Zabala-Goetschel uit Equador. Lagona werd voorheen gereden door Anna Lena Schaaf.

Anna Lena Schaaf kreeg Lagona op 4,5-jarige leeftijd onder het zadel. In 2021 werd de OS-merrie Wereldkampioene bij de zesjarige eventingpaarden en het jaar daarop herhaalde ze dat kunstje bij de zevenjarigen. Vorig jaar debuteerde de combinatie in CCI4*-niveau en werd bij dat debuut in Wiesbaden direct vijfde. Daarna volgden er nog een derde plaats in Arville en een vierde plaats in Langenhagen.

Bron: St. Georg/Horses.nl