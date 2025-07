Wereldkampioen Jonge Eventingpaarden Cascamara NRW naar Groot-Brittannië

Ingrid Klimke heeft op haar website bekend gemaakt dat Cascamara NRW (Cascadello II x Templer xx) niet langer meer bij haar op stal staat. De elfjarige merrie, die in 2020 op zesjarige leeftijd goud won op het WK Jonge Eventingpaarden, is naar Groot-Brittannië verkocht. Klimke bracht Cascamara op CCI4*-niveau uit.

“Claudia Lauber, de mede-eigenaresse van Cascamara, Carmen en ik hebben met pijn in ons hart afscheid genomen van Mara. Ze kwam op vijfjarige leeftijd bij ons op stal en we zijn van basisniveau opgeklommen naar viersterren-niveau. We hebben talloze sportieve successen behaald, waaronder de wereldtitel voor zesjarige eventingpaarden in Le Lion d’Angers. Cascamara maakte indruk op ons met haar sympathieke karakter en werkwilligheid. Ze zal haar kennis en ervaring doorgeven aan een jonge ruiter in Engeland”, aldus Klimke.

Klimke reed Cascamara na het WK in 2020 op zestien internationale wedstrijden. Ze wonnen daarbij een lange driester, werden vijf keer tweede en behaalden zes top tien-klasseringen.

Bron: Horses.nl/Ingrid Klimke