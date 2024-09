5*eventingpaard Tregilder van Oliver Townend uit topsport

Het 5* eventingpaard Tregilder (v. Royal Concorde) van Oliver Townend is uit de topsport genomen en gaat als leerpaard dienen. "Tregilder gaat als leerpaard dienen voor Emily, wiens familie hem al vanaf zijn vierde levensjaar in bezit heeft", schrijft Townend op Instagram. Op hun laatste internationale optrede oktober vorig wisten ze nog de tweede plaats te behalen in de vijfsterrenwedstrijd van Pau.